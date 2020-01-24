وخلال مؤتمر صحفي بقصر الضيافة في قرطاج، قال الفخفاخ إنه يتوجه نحو "التركيز على خط سياسي منسجم مع نتائج الانتخابات، ومنحاز لقيم الثورة والإنصات الجيد لانتظارات الناس، ورفع الأمل لدى الشباب، بعيدا عن المزايدات العقيمة".

وأكد أنه لن يشرك حزبي قلب تونس والدستوري الحر في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنهما "ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة، لا سيما بعد انتخابات 2019، وخاصة الانتخابات الرئاسية".

وأضاف أن "منهجية العمل المعتمدة ستركز على العمل مع الشركاء الذين أفرزهم الانتخابات، حول برنامج حكم متكامل للتغيير والإصلاح والتوافق على أدوات إنجازه"، حسب ما نقلت وكالة أنباء تونس.

وأشار إلى أنه "انطلق في بناء الحزام السياسي للحكومة المقبلة على أساس الأطراف التي التقت على التصويت للقيم التي جسدها قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بناء على أفكار الثورة التي تقدم بها سعيد"، وفق تعبيره.