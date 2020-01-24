وقال السيسي أمام جمهور كبير من المسؤولين الحكوميين والقادة الأمنيين والدينيين في أكاديمية الشرطة بشرق القاهرة: "لقد رأى العالم أجمع كيف تحولت مصر في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار".

وأضاف "ما يخوضونه رجال الشرطة من حرب شرسة بالتعاون مع أقرانهم من رجال القوات المسلحة البواسل ضد الإرهاب الأسود سيظل محل تقدير واعتزازا مني ومن جميع أفراد شعبنا العظيم".

وتابع الرئيس المصري: "يتواكب اليوم مع ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير بمطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري، ولا يفوتني أن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لأبناء شعب مصر العظيم في هذه المناسبة الغالية، متطلعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لنوفر لمصر وشعبها واقعا جديدا ومتطورا".

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على "فيسبوك" عددا من الصور للسيسي أثناء تكريمه أهالي الشهداء، وجاء تعليق السيسي على الصور قائلا: "شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا الأبرار، الذين ستظل ذكراهم باقية في وجدان كل المصريين".