وأفاد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بسقوط صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية على مبنى"تحت الإنشاء"، تقطنه 4 عائلات من النازحين.

وأضاف "قتلت امرأة وأصيب 6 أشخاص.. فيما ما تزال أعداد مجهولة تقبع تحت الأنقاض".

وكانت محافظة مأرب شهدت، السبت الماضي، هجوما شنته ميليشيات الحوثي على معسكر للجيش اليمني، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر طبية يمنية إن حصيلة القصف الحوثي على معسكر الاستقبال في محافظة مأرب، شمالي البلاد، بلغت 111 قتيلا.

من ناحيته، أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد التجمعات وصولا إلى دور العبادة تجسد وجهها القبيح المجرّد من القيم الدينية والأخلاقية.