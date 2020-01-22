وقال المسماري "سنستهدف أي طائرة تخرق منطقة الحظر الجوي على معيتيقة مهما كان نوعها"، مشددا على أن الجيش الوطني الليبي "سيرد على أي اختراق ولا تفريط في الثوابت الوطنية".

وأضاف "لن نسمح للإرهاب بالتمدد فى الأراضي الليبية"، موضحا أن تنظيم الإخوان هم إرهابيون ولهم مخطط مخابراتي ضد الشعب الليبي.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث أنه جرى رصد "عدد من مقاتلي داعش تسللوا إلى الجنوب الليبي"، مشيرا إلى أنه "يعتقد أن تركيا هي التي استقدمتهم".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف في وقت سابق أن تركيا تواصل إرسال مرتزقة إلى ليبيا عبر رحلات جوية، ليصل عدد من وصلوا إلى طرابلس حتى الآن إلى نحو 2600.

ودعا مجلس الأمن الدولي هو الآخر طرفي النزاع في ليبيا للتوصّل "في أقرب وقت ممكن" لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.

وقال في بيان إن "أعضاء مجلس الأمن يحضون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

ومن المفترض أن تتشكّل هذه اللجنة العسكرية التي تمّ الاتفاق على تشكيلها في قمة برلين من خمسة أعضاء يمثّلون الجيش الوطني الليبي وخمسة أعضاء يمثلون حكومة طرابلس.

وكانت الأطراف الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، من بينها تركيا، توصلت إلى اتفاق على احترام حظر إرسال الأسلحة إلى هناك وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.