وأكد البيان أن هذا اللقاء "يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر، لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي، والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة، عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية".

وأضاف أن هذا يأتي "لتمكين ليبيا والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه، وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وسيتم خلال الاجتماع، استعراض التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا "على ضوء الرصيد الحاصل للمساعي التي ما فتئت الجزائر تبذلها تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة، ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار"، بحسب البيان.

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن ذلك يهدف "لتمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم، بعيدا عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته".

من جانبه، أعلن المجلس الرئاسي الليبي رفضه حضور اجتماع دول الجوار في الجزائر، حسب ما أفادت مراسلتنا.