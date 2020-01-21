وأشار مراسلنا إلى أن صفارات الإنذار أطلقت من مبنى السفارة عقب سقوط الصواريخ.

وقالت مصادر بالشرطة العراقية لرويترز إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت بالمنطقة الخضراء في بغداد التي تضم أبنية حكومية وبعثات أجنبية.

وأوضحت المصادر أن الصواريخ الثلاثة أطلقت من منطقة الزعفرانية خارج بغداد مضيفة أن صاروخين منها سقطت قرب السفارة الأميركية.