وأكدت الكويت، رفضها القاطع "للعمل الإجرامي"، قائلة إن الهجوم يعكس تعنت جماعة الحوثي وإصرارها على زعزعة استقرار اليمن.

ودعت بيان مجلس الوزراء الكويتي، المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لأجل وضع حد لـ"هذه الأعمال الإجرامية والصراع القائم".

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر طبية يمنية، مساء الأحد، بارتفاع حصيلة القصف الحوثي على معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا.

وأوضحت المصادر أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى، وما يزال الرقم مرشحا للزيادة. وأشارت المصادر إلى أن 68 جريحا، بعضهم في حالة خطرة، يتوزعون على مستشفيات المدينة.

من ناحيته، أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد التجمعات وصولا إلى دور العبادة تجسد وجهها القبيح المجرّد من القيم الدينية والأخلاقية.