وأصاب الهجوم الذي وقع مساء السبت مسجدا في معسكر الاستقبال للتدريب في مدينة مأرب أثناء تجمع الناس للصلاة، وذلك حسب ما قال مصدران طبيان والقوات الشرعية.

وقالت القوات إن ميليشيات الحوثي استخدمت في الهجوم صاروخا باليستيا، مما أدى إلى سقوط 79 قتيلا و81 مصابا. وأدان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث الهجوم.

وقال إن "التقدم الذي حققه اليمن بشق الأنفس لوقف التصعيد هش للغاية. مثل هذه التصرفات يمكن أن تعطل هذا التقدم" وحث الأطراف على توجيه طاقاتها للسياسة والكف عن القتال.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن ارئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قوله، في بيان: "إن الأفعال المشينة للميليشيات الحوثية تؤكد من دون شك عدم رغبتها أو جنوحها للسلام لأنها لا تجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة".

وأضاف هادي أنه يجب على الجيش أن يكون في حالة تأهب قصوى بعد الهجوم.