وبحسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، فقد تم إغلاق ساحة عدن الحيوية المؤدية إلى مدينة الكاظمية في بغداد من جميع الاتجاهات عقب الانفجارين.

وأورد المصدر، أن امرأة أصيبت في أحد الانفجارين الذين وقعا مساء الأحد، وهي في حالة حرجة حاليا.

وعلى صعيد آخر، لقي متظاهر حتفه، الأحد، في العاصمة العراقية بغداد، خلال مواجهات مع قوات الأمن في ساحة الكيلاني.

وفي محافظة كربلاء، أغلق متظاهرون مكتب مجلس النواب في المحافظة، كما قطع المحتجون الطريق الرابط بين محافظتي كربلاء والنجف، وفق ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية.

وتستمر الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب العراقية، حيث قطع المحتجون جميع الطرق الرئيسية والتجارية في محافظة النجف وسط البلاد، بما في ذلك طريق مطار النجف الدولي.

وقال محتجون إن عملية الإغلاق جاءت ردا على إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص، من جانب قوات مكافحة الشغب.

ولم تدفع استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي المتظاهرين إلى مغادرة ساحات الاحتجاج، بل زادت من وتيرة تحركاتهم سعيا لتحقيق بقية مطالبهم وعلى رأسها رحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد، ومحاسبتها.