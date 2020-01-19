وفي محافظة كربلاء، أغلق متظاهرون مكتب مجلس النواب في المحافظة، كما قطع المحتجون الطريق الرابط بين محافظتي كربلاء والنجف، وفق ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية.

وتستمر الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب العراقية، حيث قطع المحتجون جميع الطرق الرئيسية والتجارية في محافظة النجف وسط البلاد، بما في ذلك طريق مطار النجف الدولي.

وقال محتجون إن عملية الإغلاق جاءت ردا على إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص، من جانب قوات مكافحة الشغب.

وشهدت بغداد تظاهرات طلابية استهدفت الوصول إلى ساحة التحرير، إحدى أهم ساحات التظاهر في العاصمة.

أما في محافظة كربلاء فقد وقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين في حي البلدية.

واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في كربلاء، مما أدى إلى سقوط جريحين، كما شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين وسط المحافظة.

ولم تدفع استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي المتظاهرين إلى مغادرة ساحات الاحتجاج، بل زادت من وتيرة تحركاتهم سعيا لتحقيق بقية مطالبهم وعلى رأسها رحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد، ومحاسبتها.