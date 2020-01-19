ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات مناهضة للتدخل التركي في ليبيا، ورددوا شعارات ترفض التدخلات الأجنبية في شؤون البلاد.

واعتبر المتظاهرون إرسال تركيا لقوات عسكرية إلى ليبيا "استعمارا تركيا"، ودعوا إلى الوقوف في وجه التحركات التي يقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وراءها.

وحذر المحتجون من سعي أنقرة لإحداث الفوضى في ليبيا، والعمل وفق سيناريو شبيه بالذي طبقته في سوريا.

كما أيّد المتظاهرون في الشعارات التي رفعوها والهتافات التي قاموا بترديدها، العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ضد الميليشيات الإرهابية.

وانضم للمتظاهرين أكراد يعيشون في المانيا في رسالة تضامنية مع أبناء الجالية الليبية ضد التدخل التركي في ليبيا.

جدير بالذكر أن الهدف الرئيسي للمؤتمر الدولي تثبيت الهدنة ومنع التدخلات الخارجية في ليبيا، خاصة تلك التي تتم عبر الدعم العسكري.