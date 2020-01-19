وأضاف غوتيريس، على هامش مشاركته في القمة الدولية حول ليبيا المنعقدة في برلين: "حان الوقت للقيام بعمل فوري وحاسم لمنع اندلاع حرب أهلية شاملة هناك. تشرد أكثر من 170 ألف شخص من منازلهم بسبب الصراع الجاري في ليبيا".

وتابع قائلا: "لقد تم خرق القانون الدولي لحقوق الإنسان مرارا وتكرار في ليبيا"، مجددا الدعوة إلى كافة الأطراف لبذل الجهد لدعم وقف فعلي للقتال، ومشددا على أن "تداعيات الأزمة الليبية على دول الجوار واضحة وملموسة".

وبدأت الأحد في برلين أعمال القمة الدولية حول ليبيا الهادفة إلى تعزيز وقف إطلاق النار، والتمهيد لإطلاق عملية سلام فيه.

وتنظم القمة برعاية الأمم المتحدة، ويشارك فيها زعماء 11 دولة معنية بالنزاع الليبي، من بينها روسيا وتركيا، إضافة إلى منظمات دولية عدة.

ومن المقرر أن تنتهي القمة في وقت متأخر مساء، مع إصدار إعلان مشترك يطلب وقفا للتدخلات الخارجية، واحتراما لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.