وقال المتحدث باسم الجيش، جوناثان كونريكوس، إن مشروع البنية التحتية سيحدد النشاط الصوتي والزلزالي تحت الأرض، الذي يشير إلى حفر أنفاق، ويرافقه إجراءات دفاعية أخرى.

ودمرت إسرائيل سلسلة مما وصفته بأنه "أنفاق هجومية" العام الماضي، حفرها حزب الله اللبناني تحت الحدود بين البلدين.

ويأتي التحرك الإسرائيلي بعد تعهد حزب الله، حليف إيران، بالرد على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بفارة أميركية بالعراق في 3 يناير الجاري.

وبحسب كونريكوس فإن البناء سيكون على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وإنه قد تم إخطار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بذلك.

وأضاف: "ما نقوم به اليوم هو جزء من خطة أكبر. نحن نفهم أن نشاطنا يمكن رؤيته وسيسمع على الجانب الآخر، ونريد أن نوضح ما الذي نفعله ولماذا نفعله. إنها مسألة احترازية"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".