وقالت وزارة الخارجية في البيان: "المملكة المغربية كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، وقد اضطلعت بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، التي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد -الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين- من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق".

وأكدت الخارجية في بيانها، أن المغرب "سيواصل انخراطه إلى جانب الأشقاء الليبيين والبلدان المعنية والمهتمة بصدق، من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وتشهد العاصمة الألمانية برلين، الأحد، مؤتمرا يهدف للتوصل إلى حل للأزمة الليبية المتصاعدة.

وأعلنت الحكومة الألمانية رسميا قادة الدول والمنظمات الدولية المدعوة للمشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وقد تضمنت بعض التعديلات عن القائمة الأصلية المتمثلة في مجموعة "5+5".

وهي مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية بـمجلس الأمن، وتمثل على المستوى الرئاسي روسيا وفرنسا وبريطانيا، بينما يمثل الولايات المتحدة وزير الخارجية مايك بومبيو، والصين يمثلها المبعوث الشخصي للرئيس تشي جين بينغ.

وإلى جانب ألمانيا باعتبارها الدولة المنظمة، تحضر مصر والإمارات وإيطاليا وتركيا، بالإضافة إلى الجزائر والكونغو (اللتان تمت دعوتهما في اللحظات الأخيرة) حيث يتولى الرئيس الكنغولي دنيس ساسو أنغيسو، رئاسة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة الليبية، من قبل الاتحاد الإفريقي.

ومن المنظمات الدولية تشارك الأمم المتحدة وبعثتها إلى ليبيا، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي.

كما أكدت الحكومة الألمانية مشاركة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج.