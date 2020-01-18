وقال غسان سلامة: "آمل في أن ينتهي إغلاق موانئ النفط في الشرق خلال بضعة أيام، لكن لا يمكنني التكهن بذلك".

وأضاف: "يجب وقف التدخلات الخارجية، لوقف النزاع في ليبيا".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد أعربت عن "قلقها العميق" إزاء تعطيل أو وقف إنتاج النفط في البلاد، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون لها "عواقب وخيمة أولا وقبل كل شيء على الشعب الليبي، الذي يعتمد كليا على التدفق الدائم للنفط".

وتابعت: "سيكون لهذه الخطوة أيضا تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي، المتدهور أصلا في البلاد".

وحثت البعثة "جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات الدولية في التوسط لإنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها، بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة".

وكررت البعثة التأكيد على "أهمية الحفاظ على سلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط".