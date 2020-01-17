وقالت الوزارة في بيانها: "خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص رصد طائرات دون طيار (درون) داخل الحدود التونسية، فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن هذه الطائرات لم تجتز بالمرة المجال الجوي التونسي".

وأوضحت الوزارة أن الطائرة كانت تحلق "قرب رسم الحد داخل التراب الليبي".

وشددت وزارة الدفاع التونسية، على أن التشكيلات العسكرية المنتشرة على كامل الشريط الحدودي، "على أتم الاستعداد للرمي الناري بصفة مباشرة، على كل جسم مشبوه يخترق المجال الجوي التونسي، حسب التعليمات الصادرة في الغرض".

يذكر أن الجيش التركي يقوم بتسيير طائرات بدون طيار في الأجواء الليبية في أغراض الاستهداف العسكري للجيش الوطني الليبي أو الاستطلاع لصالح ميليشيات تابعة لحكومة فايز السراج في طرابلس.