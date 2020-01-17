وقال ديندياس إن بلاده "تشجع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على التصرف البناء، في محادثات برلين بشأن ليبيا (الأسبوع المقبل)".

وأضاف عقب اجتماعه مع حفتر: "شجعنا القائد على المشاركة بروح بناءة في عملية برلين، ومحاولة التوصل لوقف لإطلاق النار وإعادة الأمن في ليبيا".

واعتبر وزير الخارجية اليوناني أنه كان ينبغي لبلاده أن تكون من المشاركين في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ولم تدع اليونان للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد الأحد في برلين، وهي ترفض الاتفاقات التي وقعتها حكومة طرابلس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تتيح لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط.

وفي بيان صدر قبل أسبوع، أكدت كل من قبرص ومصر وفرنسا واليونان أن هذه الاتفاقات "باطلة".

وحذر رئيس الوزراء اليوناني من أن اليونان سترفض داخل الاتحاد الأوروبي أي اتفاق سلام في ليبيا إذا لم تلغ الاتفاقات بين أنقرة وحكومة طرابلس.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيشارك في مؤتمر برلين، وفق بيان صادر عن الخارجية، معربا عن تأييده للجهود التي تبذل للتوصل إلى هدنة في هذا البلد الأفريقي.