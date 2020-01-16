ويضاف اغتيال سعدون إلى مسلسل اغتيالات نشطاء الحراك المدني الذي يتزامن مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ الأول من أكتوبر الماضي.

فمنذ نحو أسبوع، اغتال مجهولون صحفيين اثنين في محافظة البصرة. ومنذ انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في العراق، سُجل توقيف واعتقال عشرات الناشطين والإعلاميين والأطباء والمحامين على يد مسلحين مجهولين.

ولم تتمكن السلطات الحكومية من إلقاء القبض حتى الآن على أي من الجناة. وبحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فقد طالت 29 حالة اغتيال ناشطين منذ انطلاق موجة الاحتجاجات .