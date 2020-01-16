ورجحت المصادر أن تتضمن الحكومة 18 وزيرا يتوزعون بين التيار الوطني الحر، والثنائي الشيعي وتيار المردة، وحصة الرئيس المكلّف واللقاء التشاوري.

ويقاطع الحكومة تيار المستقبل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب.

ومن المرتقب أن يلتقي دياب، الخميس، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء يوصف بالحاسم بشأن تشكيل الحكومة، حسبما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان.

ويأتي هذا التطور على صعيد تشكيل الحكومة بعد ليلة طويلة وصاخبة شهدت صدامات عنيفة بين قوات الأمن اللبنانية والمحتجين الذين تظاهروا أمام أحد المراكز العسكرية في بيروت.

وجاءت المظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الأحداث التي وقعت أمام مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا قبل يومين.

وسقط خلال المواجهات عدد من الجرحى إثر إطلاق قوات الأمن اللبناني للغاز المسيل للدموع في محاولة منها لتفريق المحتجين، كما اعتقلت عددا من المحتجين وصفتهم بـ"مثيري الشغب".

وأعلنت السلطات اللبنانية، الأربعاء، إصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي من بينهم 4 ضباط، فيما جرى توقيف 59 شخصا في الصدامات التي استمرت لخمس ساعات، وسط العاصمة بيروت.

وأوضحت قوى الأمن أن المتمركزين أمام المصرف المركزي قاموا برمي الحجارة والمفرقعات على العناصر الأمنية، كما أزالوا العوائق الخشبية، وكسروا غرفة الحراسة أمام المصرف المركزي، محاولين الدخول باتجاه المصرف، قبل أن يتم منعهم.