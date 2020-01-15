وأشار البيان إلى "تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية، ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة".

وأبلغ الصاوي القرار إلى عدد من المحققين الإيطاليين الذين أتوا إلى القاهرة لحضور اجتماعات مشتركة مع نظرائهم المصريين حول القضية.

ومطلع 2016 عثر على جثة طالب الدكتوراه جوليو ريجيني (28 عاما) المتخصص في الحركات النقابية مشوهة مع آثار تعذيب، على جانب طريق سريع في إحدى ضواحي القاهرة.

وأظهر تشريح إيطالي للجثة، عقب نقل جثمانه إلى روما، أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته، وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في لقائه مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، في القاهرة، الثلاثاء، على "الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك والحثيث بين السلطات المختصة في كلٍ من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية (مقتل ريجيني)".