يقول بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن القاعدة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، تعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية.

وحضر الافتتاح، الذي بثه التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة، فضلا عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأوضح راضي أن إنشاء قاعدة برنيس يأتي ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030، متحدثا عن بعض خصائصها التي نستعرضها كالتالي:

- مرتكز لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها.

- تم انشاؤها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة.

- إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو.

- تقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان.

- تبلغ مساحتها 150 ألف فدان.

- تضم قاعدة بحرية، وقاعدة جوية، ومستشفى عسكري، وعدد من الوحدات القتالية والإدارية، وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.

- تضم القاعدة رصيفا تجاريا، ومحطة استقبال ركاب، وأرصفة متعددة الأغراض، وأرصفة لتخزين البضائع العامة، وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي، ومحطة لتحلية مياه البحر.

- يتمثل الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر.

- من ضمن مهامها تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها.