وأضاف عقيلة صالح في كلمته أمام البرلمان العربي، الأربعاء، أن المجتمع الدولي نصّب مجلسا رئاسيا في طرابلس منح تركيا حق التدخل في ليبيا.

وأضاف صالح أن حكومة السراج لم تؤدّ اليمين الدستورية أمام البرلمان كما ينص الاتفاق السياسي، داعيا البرلمان العربي إلى سحب الاعتراف بحكومة السراج.

واعتبر المسؤول الليبي أن "اتفاق الصخيرات لم يعد له وجود على الأرض"، موضحا أن الاتفاق السياسي نصّ على انسحاب الميليشيات من كل المدن.

وشدد صالح على أن استمرار المجتمع الدولي في الاعتراف بالمجلس السياسي لا يصب في صالح الشعب الليبي، لافتا إلى أن مدة المجلس الرئاسي في طرابلس انتهت منذ فترة طويلة.