وبحسب السفير السعودي لليمن محمد آل جابر، أشرف التحالف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن في أغسطس 2019.

وأكد آل جابر في تغريدة على حسابه في تويتر أن "إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض".

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقعا برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما عقب مواجهات استمرت أربعة أيام.

وينص الاتفاق على مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الحوثيين على الشرعية اليمنية.

ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما ينص على عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس 2019، إلى مواقعها السابقة.

غريفيث يشيد باتفاق الرياض

وأشاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بخطوات اتخذت حديثا بهدف تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال مكتب غريفيث، عبر "تويتر"، إن المبعوث الأممي اجتمع الاثنين مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وأضاف أن غريفيث أشاد خلال اللقاء بالخطوات التي تم اتخاذها حديثا لتنفيذ اتفاق الرياض.

وسيقدم غريفيث إحاطة لمجلس الأمن الدولي في 16 يناير من لإطلاع أعضاء المجلس بمستجدات المشاورات السياسية، والتقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.