وأكد شكري، خلال مباحثاته في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، أن شكري وأوبراين تبادلا الرؤى بشأن مجمل قضايا المنطقة وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا.

وأضاف "تم التشاور بشأن كيفية تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، والتأكيد على رفض كافة التدخلات الخارجية بما يخدم جهود المبعوث الدولي الساعية للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات شملت كذلك التشاور بشأن سبل التصدي لظاهرة الإرهاب.