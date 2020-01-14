وأوضح بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن "اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين الخاص في ليبيا، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية".

كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب ريجيني، وقال راضي إن السيسي جدد تأكيد سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدا الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك بين السلطات المختصة في كل من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية.

وقال راضي إن السيسي أعرب عن ترحيبه برئيس الوزراء الإيطالي في زيارته للقاهرة، مثمنا العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، والاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك، ومؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتطوير تلك العلاقات.

رئيس الوزراء الإيطالي، من جانبه، أعرب عن سعادته بزيارة القاهرة، مشيرا إلى ما تمثله تلك الزيارة من رسالة واضحة بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ومؤكدا حرص الحكومة الإيطالية على ترسيخ ودفع هذه العلاقات.