وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، إن الهجوم أدى إلى إصابة ضابط وجرح 3 آخرين من منتسبي حرس الحدود العراقي.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيانها أن الهجوم الذي نفذه مسلحون من تنظيم "داعش" وقع بالقرب من معبر الوليد العراقي مع سوريا.

ويأتي الهجوم وسط هواجس في الأوساط العراقية من عودة نشاط تنظيم "داعش"، لا سيما بعد تعليق التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي عملياته في العراق.

وعلّق التحالف الدولي ضد داعش عملياته إثر تصاعد المطالب السياسية في العراق بخروج القوات الأجنبية من البلاد، بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أميركية قرب مطار بغداد.

وقتلت الغارة الأميركية التي شنتها طائرات بدون طيار في 3 يناير الجاري، إلى جانب سليماني، أبو مهدي المهندس، القيادي البارز في ميليشيات الحشد الشعبي.