كما أمر النائب العام في مصر بطلب ملف مصطفى قاسم عبد الله محمد الطبي وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى القصر العيني بالقاهرة وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.

وكان المتوفى قد نقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى القصر العيني، الأحد، لتلقي العلاج، غير أنه فارق الحياة الاثنين.

والمتوفي يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية ومحكوم عليه في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكامها في قضية "فض اعتصام رابعة"، وتضمن الحكم بإعدام 75 متهما من بينهم عدد من قيادات الجماعة، والمؤبد على 47 آخرين من بينهم مرشد عام الجماعة، والسجن المؤبد 15 سنة بحق 374 متهما، و5 سنوات على 215 متهما.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم، وعزل المتهمين المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 متهما "حدث" بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

يذكر أن قوات الجيش والشرطة قامت بفض الاعتصام المسلح لأنصار جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرقي القاهرة، في 14 أغسطس 2013.