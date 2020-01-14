ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، كان في استقباله مستشار السلطان السيد شهاب بن طارق آل سعيد، والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، وعدد من المسؤولين.

بعد ذلك، توجه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مقر العزاء حيث كان في استقباله لدى وصوله قصر العلم في العاصمة مسقط، السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص عزائه لسلطان عمان، ولأصحاب السمو والشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما عبر السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته لهم في الفقيد.

وعقب ذلك، غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قصر العلم بالعاصمة مسقط.