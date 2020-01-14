ورافق الشيخ محمد بن راشد، الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لتأدية واجب العزاء.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد وصل إلى مسقط عصر الاثنين، على رأس وفد رفيع ضم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، وصقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعددا من الشيوخ والمسؤولين والمرافقين وذلك لتقديم واجب العزاء.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد لجلالة السلطان هيثم بن طارق عن صادق تعازيه ومواساته لآل سعيد في مصابهم الجلل، راجيا الله أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتمنى نائب رئيس الإمارات لسلطنة عمان وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار، في ظل قيادة السلطان هيثم بن طارق الحكيمة، سائلا الله تعالى أن يوفقه لما فيه خدمة بلاده وشعبه.