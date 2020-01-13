وقال موقع تلفزيون "إي.24" الإسرائيلي إن وزارة الأمن الإسرائيلية قد قررت الاعتراف بالحادث الذي قتلت فيه السيدة الفلسطينية عائشة الرابي كحادث كراهية".

وقصت الرابي (47 عاما) في أكتوبر 2018 فيما أصيب زوجها بعد ان هاجم مستوطنون مركبتهما بالحجارة قرب حاجز (زعترة) جنوب نابلس في الضفة الغربية، وفقا لوكالة "كونا".

وعن تلك الحادثة قال الزوج يعقوب الرابي الذي يقيم في بلدة بديا بمحافظة سلفيت بالضفة الغربية: " "كنّا في زيارة لابنتنا بمدينة الخليل لمدة يومين، ذهبت لإحضارها، لأن لدينا تجهيزات لعرس ابنتنا، وبعد أن تجاوزنا مفترق بلدة الساوية وبالقرب من مستوطنة راحيل، سمعت صوت صراخ بالعبري وحجر كبير ضرب مقدمة الزجاج الأمامي واخترقه وأصاب رأس زوجتي".



وأضاف: " لم أعرف أنه أصابها لأنها لم تصرخ ولم تصدر حتى مجرد صوت واحد. نظرت إليها ووجدتها قد فارقت الحياة على الفور. كان رأسها مملوءاً بالدماء التي سالت على وجهها".