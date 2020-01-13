وجاءت هذه العقوبة أيضا لتشمل إدانة الإسرائيلي قسطنتين كوتوف بتهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي.

وحكمت المحكمة على المتهم بالسحن لمدة سنة بسبب حيازة المخدارت، لكن لظروف القضية و"لكونه متزوجا ولإعطاءه فرصة لإصلاح نفسه"، قررت تخفيف الحكم إلى الحبس 3 أشهر مع دفع غرامة تقدر بألف دينار أدرني (حوالي 1400 دولار أميركي).

كما تمت إدانة المتسلل بجنحة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وحبسه 4 أشهر، وعملا بقانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، وهي السجن لمدة 4 أشهر، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكانت النيابة العامة وجهت للإسرائيلي قسطنتين كوتوف تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ودخول الأردن بطريقة غير مشروعة.