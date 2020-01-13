ونقلت وكالات أنباء روسيّة عن رئيس فريق الاتّصال الروسيّ بشأن ليبيا، ليف دينغوف، قوله إنّه "وفقًا للمعلومات المتوافرة لديّ، فإنّ (...) السراج يصل في أقرب وقت إلى موسكو (لإجراء) محادثات ستُركّز على التسوية المستقبليّة في ليبيا، بما في ذلك إمكان توقيع اتّفاق هدنة وتفاصيل هذه الوثيقة".

وأضاف أنّه من المنتظر أيضًا وصول حفتر إلى موسكو، قائلاً إنّ لا عِلم لديه عمّا إذا كان سيكون هناك لقاء مباشر بين الأخير والسرّاج.

ودعا السرّاج الليبيّين إلى "طيّ صفحة الماضي"، وقال في خطاب متلفز "أدعو كلّ الليبيّين إلى طيّ صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورصّ الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار".