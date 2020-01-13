وقال بومبيو في تغريدة إنه "غاضب إزاء التقارير عن هجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية"، مضيفا "هذه الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية من قبل جماعات غير موالية للحكومة العراقية يجب أن تنتهي".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الأحد. وحمّلت الولايات المتحدة سابقا مسؤولية هجمات مماثلة إلى جماعات مدعومة من إيران في العراق.

وتستضيف قاعدة البلد فرقة أميركية من القوات الجوية إضافة إلى متعاقدين أميركيين، لكن تم إجلاء معظمهم بعد تصاعد حاد في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الأسبوعين الأخيرين، وفق ما أفادت مصادر عسكرية.

والبلد هي القاعدة الجوية الرئيسية لطائرات إف 16 العراقية التي تم شراؤها من الولايات المتحدة.

وفي الأشهر الأخيرة تعرضت القواعد العسكرية التي تستضيف القوات الأميركية لهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون التي أصابت في الغالب جنودا عراقيين، ولكنها قتلت أيضا متعاقدا أميركيا الشهر الماضي.

وتسارعت التطورات بعد مقتل المتعاقد، حيث نفذت الولايات المتحدة هجمات ضد مجموعة موالية لإيران في العراق إضافة إلى قتل الجنرال الإيراني قائد فيلق القدس قاسم سليماني خارج مطار بغداد.

وتعهدت الفصائل الموالية لإيران في العراق بالانتقام ردا على تلك الغارات.