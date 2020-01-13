وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من المستشارة الألمانية، قال الجانبان إن الحل السياسي في ليبيا "يجب أن يتناول كافة جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا، إذ أطلعت ميركل، السيسي على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي، سعيا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية.

وأضاف راضي: "تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة".