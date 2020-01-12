وقال عبد الحميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أن صالح شدد على رفض الشعب الليبي للتدخلات الخارجية، وإدانته الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

ولفت الصافي إلي أن عقيلة صالح أكد على تمسك الشعب الليبي، بأن يكون له مؤسسة عسكرية نظامية تتولى تأمين مقدرات الشعب الليبي بعيدا عن سطوة الميليشيات المسلحة والإجرامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وأشاد صالح بدور القوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب والجماعات المسلحة.

وكشف الصافي عن زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب إلى العاصمة موسكو لمدة يومين، لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا والتأكيد على ضرورة عدم وجود أي دور مستقبلي للميليشيات المسلحة.

وأعلن الصافي أن البرلمان العربي سيعقد جلسة، الأربعاء المقبل، في القاهرة، بحضور المستشار عقيلة صالح والذي سيلقي كلمة عن آخر التطورات في الشأن الليبي، بينما سيصدر البرلمان قرارا بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا.