وشاركت في المناورات القوات البرية والبحرية والجوية المصرية، إضافة إلى قوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة والمظليين.

وأظهر الفيديو تدريبات عسكرية شاركت فيه قوات برية وبحرية جوية، كما بين لحظات إطلاق صواريخ من بوارج حربية في مياه البحر المتوسط.

وشهدت المناورة تنفيذ عدد من الرميات بالذخيرة الحية.

وبحسب ما جاء في شريط الفيديو، الذي نشره المتحدث العسكري بالقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، فإن واحدت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع القوات البحرية وعناصر من القوات الخاصة نفذت المناورة "قادر 2020".

واشتملت المناورة على عدد من الأنشطة القتالية على ساحل البحر المتوسط التي تنفذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا.

صد عمليات إنزال

ونفذ تدريب مشترك لتأمين ساحل البحر المتوسط يحاكي صد إنزال بحري معاد بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة، مع تنفيذ أعمال القيادة والسيطرة من مركز العمليات المتقدم بقاعدة محمد نجيب العسكرية على الساحل الشمالي.

كما قامت القوات البحرية بتأمين الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ولا سيما تأمين المنشآت الحيوية بالبحر وبالمياه الاقليمية والاقتصادية.

ونفذت العديد من الأنشطة القتالية في المرحلة الأولى والثانية، ومنها تنفيذ عملية برمائية على ساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، وتنفيذ عدد من الرميات لعدد من الطوربيدات والفرقاطات وطائرات الهيل المحمولة بحرا، إضافة إلى وحدات مكافحة الغواصات.

تعزيز الأمن البحري

وتعمل القوات المصرية على تعزيز إجراءات الأمن البحري بمسرح عمليات البحر المتوسط والأحمر، وتأمين الممرات الملاحيه الدولية.

ونفذت قوات الصاعقة بعض الأنشطة التدريبية، تضمنت اصطفافا وتحميلا استراتيجىا لعناصر من الوحدة" 999 قتال" بواسطة عدد من الطائرات مختلفة الطرازات.

وشملت الأنشطة تدريبات على عملية إنزال بحرية، كان فيها عناصر داخل مركبات عسكرية من طراز "هامر"، وتكليفها بمهمة الاستيلاء على رأس شاطئ وتأمينه بالتعاون مع القوات البحرية والجوية.

وكذلك نفت الوحدة "999 قتال" عملية إنزال جوي بواسطة عدد من الطائرات المروحية، وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية وتعاون أعمال قتال الجيوش والمناطق على كافه الاتجاهات الاستراتيجية.

وكان الجيش المصري نفذ مطلع يناير الجاري مناورة برمائية ضخمة في ميها البحر الأبيض المتوسط باشتراك حاملة المروحيات "ميسترال" التي تحمل اسم "جمال عبد الناصر"، ومجموعتها القتالية.

كما شاركت في المناورة مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.