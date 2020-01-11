وبحث الشيخ محمد بن زايد وبوتن، خلال الاتصال، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تطويرها ودعمها على المستويات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة.

واستعرض الجانبان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا رؤى البلدين تجاهها. وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكدا أهمية تكثيف الجهود والتعاون للحفاظ على السلم والاستقرار والأمن في المنطقة، وتجنيبها مزيد من التصعيد واتباع الوسائل والحلول الدبلوماسية في التعامل مع التطورات التي تشهدها واحتواء تداعياتها.