وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة: "إننا ننعي اليوم زعيما من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد".

وأضاف: "وإذ نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة ولشعب سلطنة عُمان الشقيقة في الفقيد الكبير السلطان قابوس بن سعيد، فإننا نؤكد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عُمان وقيادته الحكيمة كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبدورها نعت المملكة العربية السعودية، السلطان قابوس، وقال الديوان الملكي في بيان السبت: "ببالغ الحزن والأسى تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ، سلطان عُمان، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".

وتابع البيان: "أعرب العاهل السعودي وولي العهد عن خالص التعازي وصادق المواساة للعائلة المالكة الكريمة في سلطنة عُمان، وللشعب العُماني الشقيق، وللأمة العربية والإسلامية في وفاة قائد سلطنة عُمان ومؤسس نهضتها الحديثة الذي رحل إلى جوار ربه بعد أن أتم مسيرة الإنجازات والعطاء والبناء"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونعت البحرين أيضا السلطان قابوس، وأعلنت الحداد لثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام بجميع الدوائر الرسمية داخل المملكة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الكويتي عن "بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي وصادق المواساة له وللأسرة الكريمة وللشعب العُماني الشقيق بوفاة السلطان قابوس بن سعيد".

وأكد أمير الكويت بأن "العالم فقد برحيل السلطان قابوس أحد رجالاته العظام كما فقدت سلطنة عُمان والأسرة الخليجية والأمتين العربية والإسلامية قائدا حكيما كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية".

ووجه أمير الكويت، بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام، وتعطيل جميع الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم، حدادا على وفاة السلطان قابوس.

ومن جانبه أعلن الديوان الأردني الملكي الهاشمي، وبأمر من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "الحداد على فقيد الأمة الكبير، السلطان قابوس بن سعيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم السبت".

وغرّد الملك عبدالله الثاني على "تويتر" قائلا: "فقدنا بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، أحد القادة الحكماء الذي كان أخا كبيرا لي وصديقا عزيزا لوالدي الحسين وحليفا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن مستندا إلى مبادئ راسخة. ندعو الله له بالرحمة وللشعب العُماني الشقيق بالصبر والسلوان".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان: "فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيما عربيا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عُمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة".

وبعث رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، برقية تعزية إلى سلطان عٌمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال الرئيس صالح حسب بيان مكتبه الإعلامي: "تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وباني نهضتها الحديثة وإن العالم العربي والمنطقة، وقبلهما الشقيقة سلطنة عُمان، تخسر برحيل السلطان قابوس بن سعيد قائدا وعقلا حكيما".

وأضاف صالح أن "الخسارة كبيرة بفقدان السلطان قابوس بن سلطان لكن الثقة أكيدة بأن العائلة السلطانية والشعب العماني الشقيق قادرون تماما على مواصلة هذا الدور الحيوي الذي اضطلع به السلطان الراحل سواء في بناء وتقدم عُمان أو في انتهاج سياسة إقليمية حكيمة ومتوازنة".

وقدّم الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أحرّ التعازي للشعب العُماني "لفقده رجلا لعب الدور الأكبر في نهضة البلاد في العصر الحديث".

وأكد أبو الغيط أن "الأمة العربية فقدت حاكما من طراز نادر، دأب خلال فترة حكمه على تبني خطٍ مستقل لبلاده جنبها الكثير من الأزمات والصراعات التي اعتصرت المنطقة، كما انحاز انحيازا واضحاً للتحديث والتنمية ونجح في نقل البلاد نقلة نوعية هائلة منذ تولى الحكم في 1970، حتى صارت على ما هي عليه الآن من استقرار وازدهار وانفتاح على العالم".

وصرّح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين أنه "ببالغ الحزن والأسى تلقى العالم الإسلامي نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان عُمان، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".

وأعرب الأمين العام عن "خالص التعازي وصادق المواساة للعائلة المالكة الكريمة في سلطنة عُمان، وللشعب العُماني، وللأمة العربية والإسلامية في وفاة قائد سلطنة عُمان ومؤسس نهضتها الحديثة الذي رحل إلى جوار ربه بعد أن أتم مسيرة الإنجازات والعطاء والبناء".

وبدوره قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حسب بيان صادر عن مكتبه، إن المملكة المتحدة "فخورة بأواصر الصداقة وروابط الشراكة الثابتة مع عُمان، وإننا لنشاطر الشعب العُماني أحزانه".

وذكر جونسون في البيان: "أشعر بحزن عميق لوفاة السلطان قابوس بن سعيد. لقد كان زعيما فذا يتسم بالحكمة وقائدا محترما سيترك رحيله فراغا كبيرا".

ولفت جونسون إلى أن "التاريخ سيذكر تفاني السلطان قابوس في تطوير عُمان لتصبح بلدا ينعم بالاستقرار والازدهار".