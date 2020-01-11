وتصدر هاشتاغ "قابوس في ذمة الله" قائمة "الوسوم" الأكثر انتشارا على "تويتر".

وغرّدت أعداد كبيرة من مستخدمي "تويتر" مستخدمين الهاشتاغ، وذاكرين مناقب السلطان الراحل، والذي حكم عُمان منذ توليه السلطة سنة 1970.

كذلك نشر مستخدمون صورا ومقاطع فيديو تبرز إنجازات السلطان قابوس، في حين فضّل آخرون إبقاء مستخدمي "تويتر" على اطلاع بآخر المستجدات والأخبار المتعلقة باختيار خليفة السلطان.

وكان التلفزيون الرسمي العُماني قد أعلن السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعُمان، خلفا للسلطان قابوس.

وعقدت السبت جلسة فتح وصية السلطان قابوس، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة، ونصت على تسمية هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعُمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في حسابها الرسمي على "تويتر".

وأوكل مجلس العائلة المالكة مجلس الدفاع بفتح الوصية وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة.

وأمر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإعلان الحداد على السلطان قابوس لمدة 3 أيام اعتبارا من السبت، وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

كما قدم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي للشعب العُماني في وفاة السلطان قابوس.

ونشر الشيخ محمد بن راشد تغريدة في حسابه على تويتر قال فيها: "رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه ... تعازينا لإخوتنا في عُمان.. تعازينا للأمة العربية والإسلامية ... تعازينا لكل محب لعُمان الثقافة والتاريخ والأصالة .. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العُمانية".

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قال الشيخ محمد بن زايد: "فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدا حكيما، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخا عزيزا ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".