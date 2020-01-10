وقالت المصادر إن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة غربي ليبيا، وأن طائرة تركية خاصة ستنقلها الجمعة إلى تركيا.

وكشفت تغريدة على حساب أحد المواقع الليبية الناشطة في تويتر عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت، على بعد 270 كلم غربي طرابلس، بحسب الصحيفة التركية.

ولم يعرف بعد المكان الذي قتل فيه الجنود الأتراك، في وقت تواصل قوات الجيش الوطني الليبي تضييق الخناق على الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في طرابلس.

واستعانت حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج، الداعمة للميليشيات المسلحة، بالقوات التركية في معركتها مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وانتقدت دول عربية وغربية عدة إرسال تركيا قوات إلى ليبيا، واعتبرتها تدخلا في الشؤون الليبية، ووصفتها بأنها خطوة تزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وقال الجيش الوطني الليبي، الخميس، إنه لن يتوانى في حملته العسكرية على الميليشيات المسلحة في طرابلس.

ورحب الجيش الوطني الليبي في بيان بمبادرة روسيا "لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا"، لكنه أكد "استمرار جهود القوات المسلحة في حربها ضد المجموعات الإرهابية... في طرابلس".

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد بدأت هجوما لانتزاع السيطرة على طرابلس في أبريل الماضي، وحقق مكاسب في الأسابيع الأخيرة مع اشتداد وتيرة القتال وسيطر على مدينة سرت الساحلية الاثنين الماضي.