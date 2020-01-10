وقال مصدر من داخل ساحة الاعتصام لـ"سكاي نيوز عربية"، إن ساحة التحرير تشهد منذ صباح الجمعة توافد المئات من أهالي بغداد للمشاركة في التظاهرة المليونية التي جرى التحشيد لها منذ أيام ردا على الصمت الحكومي والبرلماني إزاء مطالب المتظاهرين.

وأضاف المصدر أن أبرز المطالب التي ينادي بها المتظاهرون تتلخص باختيار رئيس وزراء وفق المواصفات التي أعلن عنها في ساحات التظاهر، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا حملة مكثفة، تدعو لتظاهرة مليونية الجمعة، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على انطلاق التظاهرات في العاصة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، بأن إجراءات أمنية "غير مسبوقة" قد اتخذت في ذي قار، وذلك لمواكبة تظاهرات اليوم.

اشتباكات في كربلاء

وتجددت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في ساحة التربية وسط كربلاء بالعراق، ليل الخميس الجمعة، حيث قامت قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما تسبب بإصابة عدد من المحتجين بجروح.

وفي وقت سابق، وقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء جنوبي العراق، فيما استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.