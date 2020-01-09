وتقع المنطقة بالقرب من قاعدة بلد الجوية، التي تستضيف قوات أميركية.

وقالت المصادر، إن الصاروخ لم يسفر عن سقوط ضحايا، مشيرة إلى أن مصدره "غير معروف". وتقع الدجيل على بعد 50 كيلومترا شمالي بغداد، بينما توجد بلد على بعد 80 كيلومترا شمالي العاصمة.

وكانت إيران قد شنت، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأميركي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل قائد قيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، في غارة أميركية ببغداد.