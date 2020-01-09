وقال بركة في مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة، على صفحتها في موقع فيسبوك: "الوطن هو المكان الذي تنكسر فيه محاولات الفتنة والخيانة، وكلمة الوطن ليست كلمة عابرة أو سلعة تباع وتشترى، وها نحن نرى ما يسمى بحكومة الصخيرات تستدعي الاستعمار التركي، اعتقادا منها أنه ينقذها من غضب الشعب الحر الرافض للتبعية والاستعمار".

وأضاف: "أعلن أنا القائم بالأعمال لدى جمهورية غينيا كوناكري صبري بركة، انشقاقي من منصبي التابع لحكومة الصخيرات، وأنحاز انحيازا تاما للحكومة الليبية المؤقتة، المنبثقة من البرلمان الليبي، المنتخب من الشعب الليبي".

وأكد بركة أن الشعب الليبي وضع ثقته في الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ومنحه الثقة لإعادة تنظيم الوطن وحمايته من الإرهاب والإخوان والدواعش.

يذكر أن وزارة الخارجية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، دعت في ديسمبر الماضي، كافة السفارات و القنصليات و البعثات والمندوبيات الليبية بالخارج إلى "الانحياز فورا إلى الشرعية وإلى الحكومة الليبية المؤقتة، وإلى القوات المسلحة".

وطالبت الوزارة أن يكون ذلك الانحياز "بشكل واضح وأمام العالم"، قائلة: "لا حياد في معركة الوطن ومحاربة الإرهاب ونهاية المليشيات، فإما الدولة المدنية الديمقراطية، وإما الفوضى والمليشيات والإرهاب".