كما أكدت وزارة الطيران المدني المصرية استئناف "مصر للطيران" رحلاتها إلى بغداد، بعد أن علقتها ثلاثة أيام بسبب توتر الأوضاع الأمنية عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، في غارة أميركية بالقرب من مطار بغداد.

وقالت الشركة في بيان، إنه "بعد تقييم ومتابعة الموقف الأمني"، قررت مصر للطيران استئناف رحلاتها لبغداد، مضيفة أنه "ستتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات، حفاظا على سلامة الركاب والطائرات".

كما طالبت الشركة "عملاءها المسافرين على متن رحلات بغداد في الاتجاهين، مراجعة وتعديل حجوزاتهم".

وكانت مصر للطيران قد علقت رحلاتها بين يومي الأربعاء والجمعة، "لحين استقرار الحالة الأمنية" في العاصمة العراقية.

جاءت تلك الاحداث عقب موجة التهديدات التي أطلقتها إيران والميليشيات الموالية لها، ردا على مقتل سليماني.