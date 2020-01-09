وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن المملكة "تشجب هذه الاعتداءات وتدين انتهاكها للسيادة العراقية"، في إشارة إلى استهداف طهران بقصف صاروخي لقواعد عراقية تؤوي عسكريين أميركيين.

ودعت الخارجية السعودية "مجددا إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة".

ودفع القصف الصاروخي الإيراني، الذي استهدف، الأربعاء، قاعدتين تتواجد فيهما قوات أميركية في الأنبار وأربيل، السلطات العراقية لاستدعاء السفير الإيراني في بغداد، لإبلاغه برفض الاعتداءات التي نفذتها طهران.

واستنكر الرئيس العراقي برهم صالح القصف الإيراني، مجددا رفض بلاده الخرق المتكرر للسيادة الوطنية، وأن يكون مصدر تهديد لأي من جيرانه.

وكانت القوات الأميركية، نفذت في ساعة مبكرة من يوم الجمعة الماضي في مطار بغداد الدولي، ضربة جوية أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.