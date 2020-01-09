وأضاف الغندور في بيان أن القرار جاء بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن إدارات الميناء المختصة بدأت فورا بدخول السفن الراسية طبقا لأولوية رسوها.

وكانت هيئة الميناء قد قررت غلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة في السادس من يناير الجاري بسبب سوء الأحوال الجوية.