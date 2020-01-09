وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابة على موقع تويتر: "تقف المملكة وقيادتها دوما مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي".

من جهته، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن السعودية تنظر للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل لإبعاد هذا البلد الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب.

وأضاف الجبير في تغريدة على تويتر: "ستقف المملكة إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتمائه لعروبته."