واعتبر تاج السر علي الحبر أن الفترة خلال حكم عمر البشير "شهدت الكثير من الممارسات التي تخالف الدين والشرع، بغرض إقصاء الطوائف الدينية بالبلاد".

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها النائب العام السوداني لأسقف كنيسة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالخرطوم.

وقال إن الغرض من الزيارة هو "التهنئة ومشاركة الطوائف المسيحية احتفالاتهم بأعياد الميلاد المجيد".

وشدد الحبر خلال زيارته على أن "الوثيقة الدستورية كفلت لجميع الطوائف الدينية حقوقها، وأن الجميع متساوون أمام العدالة والقانون دون النظر لدياناتهم ومعتقداتهم".