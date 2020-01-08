وأضاف الحيوني أن السلطات التونسية ضبطت الأسلحة خلال البحث في قضية مخدرات في الثالث والرابع من الشهر الجاري، مشيرا إلى الأسلحة عبارة عن 35 بندقية.

وتم ضبط الأسلحة التركية على متن وسيلة نقل في منطقة بني خداش التابعة لمحافظة مدنين المحاذية لليبيا، بحسب المسؤول التونسي.

وتبين من التحقيقات أن الأسلحة كانت قادمة من ليبيا، وكانت في اتجاه فريانة من محافظة القصرين حسب الأبحاث الأولية.

ولا تزال السلطات تحقق حول الغرض من دخول الأسلحة.