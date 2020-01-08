وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان على أن السبل الدبلوماسية والحوار العلاقي هو الحل الأمثل في المنطقة.

وأكدت الخارجية الإماراتية أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها وكذلك الزائرين لها.

وشددت على أن كافة الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.