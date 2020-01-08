قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، إنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، وجددت التأكيد على أهمية عدم التصعيد، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان على أن السبل الدبلوماسية والحوار العلاقي هو الحل الأمثل في المنطقة.
وأكدت الخارجية الإماراتية أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها وكذلك الزائرين لها.
وشددت على أن كافة الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.